Sospesa perché abbraccia la compagna. La mamma impugna il provvedimento

Lo scorso 26 novembre presso un Istituto comprensivo di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, una ragazzina di dodici anni è stata sospesa per un giorno dalle lezioni per aver abbracciato una compagna di classe. Un episodio che farebbe seguito ad altri relativi alla mancata osservanza di tenere la mascherina e del rispetto del distanziamento.

A rendere pubblico il fatto, accaduto a fine novembre, è stata la mamma che non ha ritenuto giusta non solo la sospensione ma tutta una serie di regole imposte dalla scuola e per questo si sarebbe affidata a un avvocato per impugnare il provvedimento.

Con ogni probabilità, come si capisce dall’articolo, e come la stessa madre per certi versi riferisce (“mia figlia è una ribelle come me: sa la verità e la dice”), la scolara sembra insofferente verso le regole imposte, più che dalla scuola, dai vari Dpdcm, e questo sicuramente avrà cozzato con la disciplina che la scuola richiede e infatti la dirigente, ricordando che gli episodi sono stati vari, ha detto: «Non avrei mai voluto arrivare a questo provvedimento; è una cosa spiacevole. Ma io penso solo alla tutela degli alunni e quindi della stessa ragazzina. Noi continuiamo ad aspettarla a scuola: la decisione della mamma di non portarla più in classe non va bene».