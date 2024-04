Sparatoria in una scuola in Finlandia, feriti tre studenti di 12 anni....

È di tre minorenni feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nella scuola Viertola di Vantaa, a nord della capitale Helsinki, in Finlandia. Il sospettato, un ragazzino di 12 anni, è stato arrestato dalla polizia, la quale ha precisato che i tre feriti sono coetanei del giovane.

Non si sa al momento come quest’ultimo sia entrato in possesso dell’arma da fuoco, né di che arma si tratti. L’istituto è frequentato da circa 800 studenti e ci lavorano circa 90 persone.