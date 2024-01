Primo giorno di lezioni dopo Natale di sangue negli Stati Uniti: sparatoria in una scuola in Iowa, ci sarebbero morti

Una sparatoria è avvenuta questa mattina, 4 gennaio, alla Perry High School, una scuola superiore in Iowa. Secondo le prime informazioni rilanciate dai media locali, come riporta Il Corriere della Sera, ci sarebbero “diversi morti”, ma la polizia non ha ancora fornito dati ufficiali. Non è chiaro chi possa aver sparato, né se sia stato bloccato.

Sparatoria Iowa, notizie in aggiornamento

La scuola si trova a circa 60 chilometri da DesMoines, nella contea di Dallas. Gli studenti erano al primo giorno di scuola dopo la pausa invernale. Le notizie sono in aggiornamento.

Sparatorie scuole Usa, l’attore Matthew McConaughey: “Sono preoccupato”

L’attore americano Matthew McConaughey lo scorso 9 novembre è stato ospite di Geppi Cucciari all’interno del programma “Splendida Cornice”, su Rai3.

L’attore è molto sensibile sul tema delle sparatorie a scuola, molto frequenti negli Stati Uniti. Come riporta Il Messaggero, dopo la strage alla Robb Elementary School il 24 maggio del 2022, McConaughey si era particolarmente esposto, chiedendo al Congresso di approvare una legge sul controllo delle armi: in un toccante intervento alla Casa Bianca aveva portato con sè le scarpe di una bambina di 9 anni uccisa nella sparatoria, l’unico elemento che l’ha resa riconoscibile per la sua famiglia.

Ecco le parole dell’attore, originario proprio di Uvalde: “Sono preoccupato, ora lo sono di più, come tutti i genitori. Queste tragedie possono essere evitate, sono troppo frequenti. E noi americani cerchiamo di trovare soluzioni a questo problema, così come in altri posti del mondo, perché non succeda più. La sparatoria è avvenuta a due passi da casa mia”.

L’attore è impegnatissimo nel sociale con l’associazione no-profit “just keep livin”, fondata insieme alla moglie Camila Alves. “Organizzo “gratitude circles” (momenti per esprimere gratitudine) a scuola. I bimbi ci dicono che per la prima volta sentono i loro compagni ringraziare per qualcosa che loro hanno e che hanno anche loro e non ci avevano mai pensato”. L’associazione ha l’obiettivo di aiutare gli studenti delle scuole superiori, organizzando percorsi di sport e benessere pensati per loro.