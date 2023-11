Spari contro due scuole ebraiche a Montreal

La polizia di Montreal sta indagando dopo che sono stati esplosi degli spari contro due scuole ebraiche della città canadese. Gli incidenti, che non hanno provocato vittime, sono state denunciati a distanza di meno di un’ora tra il primo e il secondo.

In entrambi i casi i proiettili hanno colpito il portone d’ingresso delle scuole, che ancora erano vuote al momento delle sparatorie.

Secondo quanto riportato dal sito web della Cbc, la polizia sta lavorando per determinare le circostanze esatte di questi attacchi e individuare i responsabili.

Le autorità locali hanno preso immediatamente considerato questi episodi come atti di violenza antisemita e stanno adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle scuole e della comunità ebraica di Montreal.

La polizia, che ha aperto un’indagine al riguardo, ha riferito che al momento nessun è stato ancora arrestato. Nessun ferito: al momento della sparatoria nessuno era nelle due scuole.

Il premier Francois Legault, condannando anche l’incidente alla Concordia University di Montreal dove, lo scorso 8 novembre, tre persone sono rimaste ferite e una è stata arrestata durante manifestazione legata alla guerra a Gaza, ha dichiarato: “Sono molto preoccupato per le sparatorie contro le scuole della comunità ebraica. L’odio e la violenza non saranno mai tollerati in Quebec”.

A sua volta, il primo ministro, Justin Trudeau, ha detto ai giornalisti nel sobborgo di Montreal di Longueuil, che i canadesi devono denunciare l’antisemitismo violento con la massima fermezza: “Voglio essere chiaro… questo odio non ha posto, né qui a Montreal, né in Quebec, né in Canada. Dobbiamo ricordarci chi siamo. So che le emozioni sono forti. Le persone sono spaventate e in lutto. Ma che i canadesi si attacchino l’un l’altro, non è quello che facciamo”.