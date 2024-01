Speciale gite scolastiche Zafferana: Sicilia in miniatura, parco giurassico, area Egitto e mondo in miniatura

La Sicilia In Miniatura si estende su una superficie di oltre 20.000 mq. ai piedi del vulcano attivo più grande d’Europa, a soli 3 km dalla Chiesa di Zafferana Etnea ed è l’unico museo in Sicilia che rappresenta in miniatura oltre 50 monumenti siciliani, realizzati interamente a mano all’interno di un’area verde circondata da piante secolari, terrazzamenti lavici sui quali spiccano le tipiche ginestre dell’Etna.



La visita alla Sicilia In Miniatura, garantisce un vero e proprio viaggio itinerante all’interno della nostra isola, attraverso itinerari di studio mirati e curati nei minimi dettagli anche attraverso l’utilizzo di percorsi didattici interattivi ispirati all’ “Edutainment” (la nuova metodologia espositiva che mira a istruire e ad educare divertendo).

All’interno del Parco è possibile visitare diverse aree quali: il Museo della Fauna e flora, il Castello Sicilia in Leggenda miti e leggende sulla nascita della sicilia secondo la mitologia greca,il Parco dei dinosauri che prendono vita, l’Area preistoria, l’Era Glaciale.



Non perdere le novità 2024 gli Insetti Giganti, Il Mondo in Miniatura, l’Area Egitto.



Potrai incontrare Giurassichino la Mascotte del Parco, incontrare il domatore di dinosauri, Polifemo e Galatea presentato attraverso il registro teatrale della giullarata Jurassic Live show, esilarante spettacolo dal vivo con un dinosauro e un paleontologo.

A bordo di un Veicolo Giurassico vivrai un’avventura indimenticabile immersi a 360° nel mondo dei dinosauri interagendo con la natura circostante.

All’interno del Dino Movie 7D, grazie ai suoi effetti speciali,viaggerai nel tempo,per conoscere più da vicino i misteriosi giganti che hanno popolato 65 milioni di anni fa il nostro pianeta. “I Dinosauri”.



Vivi la Magia del Natale tanto divertimento ti aspetta tra magia e ombre, l’incontro con Babbo Natale



Da non perdere il:

· Museo degli Antichi Mestieri – Frammenti di Storia, all’interno di antichi casali in miniatura, per far conoscere ai giovani una parte di un mondo antico e per far ricordare ai meno giovani il proprio vissuto.

· Museo Casa dell’Ape – Percorsi didattici interattivi per imparare divertendosi: dalla nascita dell’Ape alla produzione del miele.

· I Vespri siciliani ,film di animazione sulla Storia della Sicilia.

· Il laboratorio il piccolo paleontologo,dove i più piccoli potranno partecipare ad un’esperienza di scavo.



La struttura dispone di:

· Parcheggio

· Area pic nic

· Bar – Ristorante – Fast food- Negozio souvenir



Per coloro che desiderano pernottare è possibile farlo all’interno di una struttura interamente tematizzata dove ogni Camera rappresenta una provincia della Sicilia.



Zafferana Etnea Via Cassone S.P.92 Etna Sud presso Sicilia in Miniatura

Contatti 348/8468454 – 339/2832483

Email:[email protected]

