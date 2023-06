Specializzati sul sostegno all’estero, ecco tutte le novità

Con l’approvazione in senato del decreto legge n° 44, coordinato con la legge n. 74/2023, sono state dettate le disposizioni, valide per l’anno scolastico 2023/2024, per i docenti inclusi nella prima fascia delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), con riserva di riconoscimento del titolo abilitante di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero.

Elenco aggiuntivo

I docenti suddetti, secondo quanto indicato dal comma 13 dell’art. 5, saranno iscritti con riserva in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all’effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

Nomina docenti specializzati all’estero

I soggetti specializzati sul sostegno all’estero, sono chiamati a sottoscrivere un contratto a tempo determinato in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia GPS o negli elenchi aggiuntivi. Il contratto sarà sottoscritto con una clausola risolutiva in attesa del riconoscimento.

Scioglimento positivo della riserva

Qualora il riconoscimento del titolo di specializzazione dovesse avvenire nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i docenti proseguirebbero il servizio sino al termine della durata del contratto. Gli stessi saranno assunti in ruolo nell’anno scolastico successivo nella provincia della graduatoria di appartenenza, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno.

Procedura riconoscimento titoli esteri



Il Ministro dell’Istruzione e del Merito al fine di procedere al riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero si avvarrà, per il triennio anni 2023, 2024 e 2025, di una convenzione con CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche).