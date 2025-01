Specializzazione sostegno Indire: ricostituita la Consulta delle associazioni, ma per l’avvio dei corsi ci vorrà ancora tempo

Già nel novembre scorso avevamo annunciato che tutto sembrava pronto per dare avvio ai corsi specializzazione per il sostegno gestiti dall’Indire.

Il nodo principale era (ed è) legato al pieno funzionamento dell’Osservatorio nazionale per l’inclusione che, per legge, deve dare un parere obbligatorio su aspetti rilevanti della procedura (non ultimo il profilo professionale del docente di sostegno).

Va ulteriormente precisato che dell’Osservatorio fanno parte il Comitato tecnico scientifico e la Consulta delle Associazioni.

Pareva comunque che la questione fosse di fatto già risolta e che si attendesse solamente la firma di qualche atto formale.

Ma non avevamo messo nel conto che i tempi dell’Amministrazione non sono sempre allineati alle esigenze della scuola reale e così in queste ore si scopre che il provvedimento per la ricostituzione della Consulta è stato firmato solamente il 16 gennaio.

Stando alle nostre informazioni, anche per il Comitato Tecnico Scientifico è necessario un atto analogo.

Insomma, al momento attuale l’Osservatorio non può ancora essere convocato tanto che nello stesso provvedimento del 16 gennaio scorso la Consulta viene prudentemente definita “propedeutica al pieno funzionamento dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica”.

Considerati i tempi necessari al perfezionamento dei diversi atti è difficile pensare che l’Osservatorio possa essere convocato già nel mese di febbraio. E’ probabile quindi che questo passaggio slitti a marzo; a quel punto, se nel frattempo il Ministero avrà già predisposto il decreto, comprensivo, come abbiamo detto, del profilo professionale del docente di sostegno, si potrebbe sperare nella apertura delle iscrizioni ai corsi per il mese di aprile.

E bisognerà davvero andare molto di corsa per sperare di avere i primi specializzati entro l’estate.

Se si dovesse verificare qualche ulteriore ritardo potrebbe essere difficile che per il prossimo anno scolastico si assumano già docenti specializzati con i corsi Indire.