Spezzoni scuola primaria, si deve aggiungere un’ora di programmazione entro le 11 ore e 2 ore oltre le 11

Come specificato nell’art.28 del CCNL scuola, l’orario di servizio settimanale nella scuola primaria è di 22 ore di lezione con l’aggiunta di 2 ore settimanali di programmazione. Nella circolare per le supplenze dell’anno scolastico 2022-2023, l’aggiunta delle ore di programmazione per la scuola primaria è definita anche per gli spezzoni orari.

Ore di programmazione scuola primaria

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personaledi ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore da considerare per l’adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono

rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.