Sponsor nelle scuole. Quanto può essere diseducativa una réclame in aula?

L’importante è fari soldi e renderete le scuole il più possibile autonome: un vecchio adagio che prese piede durante quel lungo periodo di magra di finanziaria dovuta ai tagli del governo Berlusconi, ministra Maria stella Gelmini e al Tesoro Giulio Tremonti.

Da allora in poi si incominciò a parlare di sponsor nelle aule scolastiche e pure nei corridoi, gli ingressi, le palestre e dovunque i ragazzi, passando o attardandosi, potessero lasciarsi condizionare dalla pubblicità, occulta o esplicita, ma comunque da quei consigli per gli acquisti cari alle tv private.

Ma non se ne fece nulla e per una serie di motivi, primo fra tutti per un principio educativo, considerato soprattutto che i maggiori consumatori di pubblicità sono proprio giovani e dunque non si può portare la pecora al lupo, a parte la specie particolare di lupo.

Col preside, cosiddetto manager, la proposta parve più vicina a essere realizzata, considerata la sempre e costante ricerca di finanziamenti, per cui se al posto dello stato, si diceva con pragmatismo, ci fossero i privati disposti a sostenere la scuola, non ci sarebbe in fondo nulla da scandalizzarsi.

Passano gli anni, ma non mutano però certi pensieri e sembra proprio di questi giorni il lancio dell’iniziativa, da parte del ministero dell’Istruzione, di avviare le procedure per semplificare e uniformare le modalità di affidamento dei contratti di sponsorizzazione.

Nei giorni scorsi, infatti sarebbe stata inviata alle scuole una nota nella quale si chiede di esprimere, entro il 31 maggio, “osservazioni e suggerimenti” sulla delicata materia, vale a dire se intendono avvalersi di sponsor esperti per ottenere finanziamenti da parte dei privati.

Se la reazione dei sindacati non è stata favorevole, perché la scuola non può essere un nuovo “carosello” che sponsorizza prodotti commerciali, da parte di altre entità che gravitano dentro la scuola si richiedono tutele consistenti, a partire da un codice etico in grado di evitare forme di commercializzazione mascherate da cofinanziamenti.

Il ministro per suo conto ha chiarito che “le sponsorizzazioni costituiscono, per le istituzioni scolastiche, una fonte di finanziamento aggiuntiva rispetto a quelle di natura pubblica e rappresentano un’opportunità concreta per il miglioramento dell’offerta formativa”.

Dice però la Uil: “quando si parla di alleanze con l’impresa, bisogna chiedersi dove siano, al sud, le imprese disposte a dare soldi alle scuole”.

Che alla fine, questo del reperimento delle imprese del sud dispose a finanziare le scuole, sembra un falso problema, mentre favorevole sarebbe l’Anp: “ben vengano le aziende che intervengono in modo positivo e fanno bene alla scuola, che ha sempre necessità di fondi. È necessario, tuttavia, un codice organizzativo ed etico delle sponsorizzazioni”.

Ma al di là di ogni considerazione, parere del ministro compreso, tappezzare le mura scolastiche e i corridoi, gli auditorium e le sale di cartelloni pubblicitari per raccattare qualche euro in più sembra idea stravagante, anche perché, posto pure che si stabilisse un codice etico per vietare certi articoli anche “scabrosi”, comunque è un invito al consumo e dunque anche allo spreco e dunque a favorire certe imprese, disposte anche al “fuoribusta”.

Pubblicità utile certamente negli aeroporti, ma mai a scuola che, da qualunque parte la si voglia accusare e qualunque accusa le si voglia attribuire, rimane sempre e comunque un luogo sacro: di studio e di riflessione; ma rappresenta soprattutto l’emanazione più diretta dello Stato, nonché l’istituzione prima con cui i ragazzi fanno i conti e che riconoscono nei suoi riti più immediati: dal registro, all’appello, alla sua organizzazione, alla funzione di pubblico ufficiale del docente, ecc. Riempirla di reclame per qualche pugno di euro sembrerebbe allra una profanazione.