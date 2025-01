“Sputo fatti” scuola, Galiano: “Se per far studiare come arma usi solo la minaccia del brutto voto hai sbagliato mestiere”

“Sputo fatti” scuola, Galiano: “Se per far studiare come arma usi solo...

In questi giorni TikTok è letteralmente invaso da video in cui i vari utenti si riprendono mentre dicono loro pensieri e opinioni in maniera brutale, senza filtri, in massima sincerità, con sopra la scritta “Sputo fatti”, ossia “dico quello che penso sia una verità assoluta”.

I fatti sulla scuola di Enrico Galiano

Insomma, un modo, al momento diventato virale, per dare la propria opinione, anche se scomoda. Questo è ciò che ha fatto il docente e scrittore Enrico Galiano, con il suo “Sputo Fatti scuola edition”. Ecco le verità scomode sulla scuola dal punto di vista dell’insegnante.

“Se la maggior parte della classe prende un insufficiente nel compito 9 volte su 10 il vero voto è all’insegnante. Pensi che il prof ce l’abbia con te? Non è vero, solo che non è riuscito a fartelo capire”.

“Se per far studiare gli studenti come arma hai solo la minaccia del brutto voto hai sbagliato mestiere”.

“Scandaloso che gli insegnanti siano pagati in media 1600 euro al mese. A parità di ore è la paga di un babysitter, è come dire che non sei un insegnante ma un babysitter”.

“Non è vero che la scuola non insegna a pagare le tasse, aprire un conto in banca, non ti insegna ad affrontare la vita vera. La scuola ti dà le basi affinché tu possa affrontare tutte queste cose da solo. Se pensi che non te le abbia insegnate quasi sempre è perché non sei stato davvero attento e sei partito prevenuto”.

“Se uno studente sta male e in 60 minuti di lezione non te ne accorgi forse devi rivedere il tuo approccio all’insegnamento”.

“Un voto non sarà mai la definizione del valore di uno studente, al massimo di un compito o di un’interrogazione, fine”.

“Il sistema di reclutamento degli insegnanti in Italia è scandaloso. Si valutano solo le conoscenze, non la capacità di insegnare davvero, è come valutare un allenatore di calcio per come conosce la storia del calcio”.

“Se tu, genitore, ti lamenti, perché un prof è troppo severo con tuo figlio 9 volte su 10 stai facendo del male a tuo figlio e le conseguenze le pagherà lui da grande.