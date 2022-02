Stati generali della scuola: continua la protesta degli studenti

In questi giorni si stanno tenendo gli Stati Generali della scuola, un evento organizzato dall’Unione degli Studenti. Ad aderire all’iniziativa sono più di 600 studenti e altre realtà sociali e politiche.

Lo scopo di questo evento generale è quello di scrivere una riforma della scuola pubblica a partire da chi la vive tutti i giorni.

Gli Stati Generali si svolgono dal 18 al 20 febbraio. La Tecnica della Scuola è stata presente, intervistando alcuni studenti.

“Non vogliamo che dalla pandemia si esca come quando si è entrati, con una scuola sottofinanziata, trasformata in un’azienda e pressata in una competizione senza senso. Per farlo dobbiamo confrontarci con le studentesse e con gli studenti, in quali ci hanno ricordato che l’istruzione è prima di tutto una scuola di democrazia”: a dirlo alla Tecnica della Scuola è stato Francesco Sinopoli, segretario generale Flc-Cgl, nel giorno di apertura dell’iniziativa.