Stati Generali della Scuola Digitale: Acer for Education promuove lo sviluppo di una didattica innovativa

Acer for Education sarà presente all’VIII edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale, il più importante evento annuale dedicato alla condivisione, alla riflessione e al dibattito sulle tematiche dell’istruzione nella società digitale di oggi. La manifestazione, in programma dal 24 al 25 novembre alla Fiera di Bergamo, prevede numerosi interventi e approndimenti sulla trasformazione digitale della didattica promossa dal PNRR, con la partecipazione di esperti e rappresentanti del Ministero.

Tra gli interventi presenti nel panel sarà possibile seguire quello di sabato 25 novembre, promosso da Acer for Education con un’intervista alla Professoressa Teresa Farroni, docente dell’Università di Padova, sul tema “La consapevolezza del digitale e delle nuove tecnologie: il ruolo centrale del docente nello sviluppo delle basi cognitive negli studenti.”

La Professoressa Teresa Farroni afferma “La scuola è il luogo ideale e naturale per lo sviluppo degli individui se, e solo se riesce a stimolare la curiosità e il ragionamento del singolo all’interno del contesto dei pari. In questo contesto, le nuove tecnologie e il digitale, concepiti come strumenti e non come obiettivi finali, svolgono un ruolo cruciale, a condizione che se ne riconoscano appieno le potenzialità applicative.”

Allo stand Acer for Education sarà presentato l’ampio ecosistema dell’azienda in cui tecnologia, sostenibilità, attività di formazione e partnership si intrecciano, coesistono e si sviluppano. I dispositivi progettati per il mondo Education, sia per ambiente Windows che Chrome, sono robusti, sicuri, versatili, e semplici da implementare. La continua ricerca dell’innovazione è anche testimoniata dalla tecnologia proprietaria SpatialLabsTM, particolarmente indicata all’istruzione superiore e che permette di modificare e presentare progetti in stereoscopia 3D senza utilizzare gli occhiali.

Inoltre il design eco-compatibile dei dispositivi combina materiali sostenibili e imballaggi interamente

riciclabili, riducendo gli inutili sprechi e l’impatto ambientale delle scuole, nel pieno rispetto dei requisiti

DNSH.

Alessandro Barbesta, Head of Sales and Marketing Commercial & Edu afferma: “L’impegno di Acer per la tutela

dell’ambiente si concretizza nella costante e continua innovazione del design dei prodotti Education, che si

traduce anche nel riciclo e riutilizzo di materiali, come l’uso di plastiche riciclate post-consumo (PCR), e nel

coinvolgere in questo processo partner e clienti che condividono la nostra stessa visione”.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO