Stati Generali della Scuola Digitale, al via la IX edizione: tre giorni per disegnare il futuro dell’istruzione in Italia

Si svolgerà a Bergamo dal 20 al 22 febbraio la IX edizione degli Stati Generali della Scuola digitale, un evento che si ripete dal 2016, che parte dal progetto di innovazione continua promosso dal Centro Studi Impara Digitale, riunisce docenti, studenti, professionisti ed esperti di diversi ambiti, accomunati dal comune obiettivo di preparare le nuove generazioni ad affrontare un futuro complesso e interconnesso.

L’evento è organizzato dall’Associazione Impara Digitale e dal Comune di Bergamo, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e in partnership con ANP – Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola.

Le tre giornate si svolgeranno in una nuova location, l’Arena del nuovo Smart District Chorus Life, un modello innovativo di rigenerazione urbana che integra tecnologie avanzate, sostenibilità e servizi digitali; la struttura è ancora più capiente della precedente e permetterà di accogliere molti più studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado.

Grazie all’utilizzo di innovative piattaforme interattive e allesessioni di question time, i partecipanti potranno interagire direttamente con i relatori; al termine di ciascun intervento, gli esperti lasceranno il palco e si avvicineranno al pubblico, per offrire un confronto diretto e approfondito, rispondere alle curiosità e raccogliere osservazioni.

L’edizione 2025

Le giornate di Bergamo sono parte di un progetto di innovazione continua, partito a novembre 2024 sotto la responsabilità del CNIE, ​​il Comitato Nazionale per l’Innovazione Educativa, un nuovo organismo di Impara Digitale che coinvolge rappresentanti delle Istituzioni e delle aziende partner, dirigenti scolastici, docenti, studenti ed esperti in psicologia, pedagogia, neuroscienze e infrastrutture, per provare a tracciare le linee guida della scuola del futuro.

L’edizione 2025 è stata preceduta nei mesi scorsi da webinar gratuiti e certificati che, a partire da novembre, hanno approfondito, discusso e anticipato le tematiche chiave dell’evento.

Una novità della IX edizione del 2025 è la presenza di due postazioni dedicate alla comunicazione multimediale, gestite interamente dagli studenti: la Radio, coordinata dagli alunni del Liceo Scientifico Filippo Lussana di Bergamo, che trasmetterà in diretta interviste, approfondimenti e momenti salienti, e una web TV, curata dagli studenti dell’ITI Guglielmo Marconi di Dalmine, che documenterà l’evento attraverso vlog e reportage.

I temi

Numerosi i temi che saranno affrontati dai 35 relatori. Centrali saranno gli approfondimenti sull’Intelligenza Artificiale, prendendo in considerazione il suo impatto sulla società, il lavoro, la vita quotidiana, i giovani, i rischi e la disinformazione. Saranno presentati gli esiti del questionario sulla conoscenza e sull’utilizzo dell’IA da parte dei giovani, condotto dalle Consulte Studentesche Nazionali in collaborazione con Impara Digitale. Si parlerà inoltre di responsabilità etiche e delle competenze necessarie per navigare in un mondo digitale complesso, per riflettere sulla sofferenza dei giovani, e quindi sul ruolo della scuola e delle famiglie. Si parlerà anche di educazione, neuroscienze e tecnologie e sul ruolo dell’innovazione nella trasformazione digitale della scuola e sarà presentato il progetto di ricerca-azione “imparIAmo a scuola con l’Intelligenza Artificiale”.

Per saperne di più: il programma completo, con le sessioni dell’evento e le schede di tutti i relatori, è consultabile qui (https://www.statigeneraliscuoladigitale.it/programma-2025/).

Le iscrizioni sono aperte e sul sito sono disponibili ulteriori informazioni e le indicazioni per registrarsi all’evento.