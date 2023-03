Stazione meteo a scuola con Arduino, come allestirla? Un modo originale per studiare i cambiamenti climatici

Stazione meteo a scuola con Arduino, come allestirla? Un modo originale per...

Come avvicinare gli studenti delle elementari e delle medie alle tematiche relative al cambiamento climatico e alla sostenibilità? Un modo pratico e interdisciplinare potrebbe essere l’allestimento di una stazione meteorologica utilizzando BBC micro:bit e Arduino. VAI AL CORSO

Il cambiamento climatico e il riscaldamento globale sono diventati argomenti di attualità quotidiana sui media nazionali e internazionali, a causa degli effetti disastrosi che stanno già avendo sugli ecosistemi terrestri. La comunità scientifica non si limita a studiare e comprendere il problema, ma cerca anche di fornire nuovi strumenti culturali per avviare una reazione virtuosa e educare le persone a una prospettiva più consapevole sulla crisi climatica.

Le stazioni meteorologiche progettate per uso scolastico possono variare da semplici termometri analogici che misurano la temperatura interna ed esterna a sistemi digitali più avanzati con più sensori e controlli computerizzati ad un prezzo elevato. In questo corso, impareremo come allestire una stazione meteorologica didattica di buona qualità con componenti a basso costo, utilizzando le schede elettroniche BBC micro:bit e Arduino e sensori, con possibilità di alimentazione con batterie ricaricabili mediante piccoli pannelli solari, il tutto con caratteristiche IoT e di memorizzazione e visualizzazione su grafico dei dati raccolti.

Il corso

Su questi argomenti il corso Creare una stazione meteorologica con BBC micro:bit e Arduino, in programma dal 13 aprile, a cura di Michele Maffucci.

Al fine di aumentare la sensibilità verso questo tema importantissimo il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze di base per progettare e realizzare semplici percorsi laboratoriali STEAM indirizzati allo studio del clima. Il corso è rivolto ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. Il focus dell’attività sarà la produzione di un percorso laboratoriale per la realizzazione di diverse tipologie di stazioni meteorologiche a basso costo con la possibilità di un controllo remoto il tutto finalizzato a sviluppare un nuovo senso di responsabilità collettiva verso l’ecosistema in cui vivono i nostri studenti.

