Steam scuola, bisognerebbe prendere come esempio le attività svolte in Norvegia nonostante eventuali critiche dei genitori?

Steam scuola, bisognerebbe prendere come esempio le attività svolte in Norvegia nonostante...

Sta facendo discutere insegnanti e genitori un video pubblicato su Tik Tok che documenta alcune attività didattiche che si svolgono tipicamente nelle scuole dell’infanzia norvegesi. Le immagini ritraggono i bambini alle prese con oggetti anche appuntiti che svolgono delle attività. In Italia si potrebbe fare lo stesso nel contesto delle materie Stem? VAI AL CORSO

I laboratori e le aule innovative sono vere e proprie palestre per la mente, dove l’azione diventa strumento di comprensione e costruzione del sapere. Questi spazi si trasformano in luoghi di incontro, formazione e collaborazione, favorendo lo sviluppo di una comprensione multisensoriale della realtà. Qui, gli studenti imparano ad osservare e interagire con il mondo non solo attraverso la vista, ma anche mediante il tatto, stimolando così la loro creatività e il pensiero progettuale. In questi ambienti, l’apprendimento diventa un’esperienza olistica, che abbraccia tutti i sensi e nutre la mente.

Il corso mira a valorizzare la manualità e la creatività che possono esprimersi nel laboratorio attraverso l’utilizzo di materiali semplici e sostenibili come carta e cartone, integrati con elementi elettronici didattici. L’obiettivo sarà quello di proporre attività laboratoriali finalizzate allo sviluppo di un pensiero critico e rispettoso della diversità, promuovendo l’etica del riutilizzo e la consapevolezza ambientale. Le attività STEAM proposte incoraggiano gli studenti a esplorare e innovare in modo economico, aprendo la strada a un apprendimento responsabile e creativo.

Macroattività che verranno sviluppate

Realizzazione di giochi didattici: strumenti per escape gaming; radio gaming; controller di gioco; modificare con l’elettronica i giocattoli.

Ecosostenibilità e cura della persona.

Strumenti musicali e sintetizzatori musicali.

Robotica con il cartone: robot autonomi, assistenti personali, robot artisti, robot che rileva il rumore in classe.

Domotica con il cartone.

Poster e disegni interattivi.

Fashion e cura della persona.

Gli obiettivi

Incorporare l’Innovazione STEAM: fornire una panoramica completa su come integrare progetti STEAM innovativi e a basso costo, utilizzando materiali come cartone e componenti elettronici semplici. Trasformazione di materiali quotidiani: come trasformare oggetti di uso quotidiano in strumenti educativi stimolanti per arricchire l’esperienza di apprendimento degli studenti. Sviluppo di competenze multisensoriali: promuovere l’apprendimento multisensoriale, incoraggiando gli studenti a osservare e interagire con il mondo in modi diversi, stimolando la creatività e il pensiero progettuale. Valorizzazione della manualità e creatività: sfruttare la manualità e la creatività nel laboratorio usando materiali sostenibili, incoraggiando un pensiero critico e il rispetto per la diversità. Promuovere etica del riutilizzo e consapevolezza ambientale: sensibilizzare all’importanza del riutilizzo e della sostenibilità attraverso progetti STEAM economici. Guida dettagliata per progetti: fornire istruzioni dettagliate per realizzare oggetti diversi, insieme a lezioni sulla programmazione a blocchi e sull’utilizzo di materiali. Esplorazione tecnologica e innovazione: utilizzare strumenti come BBC micro:bit, Makey Makey, Make Code e Scratch 3 per creare progetti interattivi, che permettano agli studenti di esplorare il potere dell’innovazione tecnologica.

Le discipline STEM nel Piano Triennale dell’Offerta formativa

Le Linee Guida, emanate ai sensi della legge 197/2022, introducono a decorrere dall’anno scolastico in corso, 2023/2024, nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l’infanzia, azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l’apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative.

Il corso

Su questi argomenti il corso Attività Steam con carta, cartone e coding in programma dal 23 gennaio, a cura di Michele Maffucci.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso Ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

I nostri webinar

Educare alle competenze sociali a scuola

Come affrontare i quesiti di inglese della prova scritta CON SANDRO MARENCO

Giorno della Memoria con Lia Levi: spunti per le attività in classe GRATIS

Progettare percorsi didattici con l’intelligenza artificiale generativa

Utilizzo di bard in Google Workspace

Utilizzo del copilot in Windows

Strategie per creare ambienti di apprendimento accoglienti ed efficaci

Come affrontare i quesiti della prova scritta

I patti educativi di comunità, conosciamoli a fondo

Disforia di genere: non riconoscersi nel proprio corpo

Le figure di coordinamento nella transizione ecologica e digitale

Utilizzare le prove Invalsi di matematica per una didattica più efficace (Scuola primaria)

Il dirigente scolastico e la gestione delle innovazioni nella scuola