Stipendi arretrati scuola, come recuperarli?

Come recuperare gli arretrati degli stipendi degli insegnanti e del personale scolastico? Bisogna presentare apposita domanda al Ministero dell’Istruzione per ottenere gli arretrati relativi al rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021? Se ne occupa oggi il sito di Flc Cgil, che chiarisce: no, anche senza una apposita istanza, le somme non andranno perse.

In proposito è utile sapere che – spiega un comunicato della sigla sindacale – il contratto scuola relativo al periodo 2019-2021 non è stato ancora rinnovato e quando ciò avverrà, nei prossimi mesi, gli aumenti retributivi conseguenti, comprensivi di tutti gli arretrati maturati nel triennio indicato, saranno automaticamente e direttamente riconosciuti dall’Amministrazione in favore di tutto il personale scolastico in servizio, compreso il personale che ha lavorato con contratto a tempo determinato per il periodo coperto da nomina nel triennio 2019-2021.

Quindi il sindacato avverte il lavoratore: invitiamo tutto il personale scolastico dal diffidare e rifiutare categoricamente qualsiasi proposta di sottoscrizione di delega in favore di soggetti terzi per poter richiedere gli arretrati poiché, come detto, le somme spettanti saranno direttamente accreditate agli interessati da parte del dipartimento del Ministero dell’Economia e Finanze non appena rinnovato il contratto nazionale.