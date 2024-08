Stipendi docenti, 5 mila euro al mese in Lussemburgo. E in Italia?

In un’epoca in cui la professione dell’insegnante è spesso sottovalutata e sottopagata, il Lussemburgo emerge come un esempio luminoso di come il giusto riconoscimento economico possa influire positivamente sull’istruzione. Conosciuto per la sua economia prospera e l’alto tenore di vita, questo piccolo paese europeo offre agli insegnanti stipendi significativamente superiori alla media mondiale.

Secondo i dati dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), gli insegnanti di scuola primaria in Lussemburgo percepiscono stipendi iniziali che superano i 5.000 euro al mese (lordi). Con l’aumento dell’esperienza, questi stipendi possono raggiungere cifre impressionanti, arrivando a superare i 100.000 euro annui (lordi). Questo livello di compenso non solo posiziona il Lussemburgo al vertice delle classifiche mondiali per gli stipendi degli insegnanti, ma riflette anche l’importanza che il paese attribuisce all’istruzione e ai suoi professionisti​.

Stipendi Insegnanti in Europa e Italia

Secondo lo studio gli insegnanti godono, soprattutto a inizio carriera, di un deciso aumento del potere d’acquisto. L’Italia, con 28.113 euro di stipendio annuo (al netto), si classifica infatti quarta dietro ad Austria, Spagna e Svezia e davanti a Francia, Finlandia e Portogallo.

Una situazione, quella dei docenti italiani, che migliora ulteriormente dopo i primi quindici anni di carriera: il loro potere d’acquisto, pari a 37.139 euro annui (al netto), li colloca, infatti, nella parte bassa del podio. Le prospettive, tuttavia, peggiorano con l’avvicinarsi al pensionamento: il potere d’acquisto si attesta, infatti, a 43.407 euro contro i 42.274 della Francia, i 48.876 della Spagna, i 55.497 del Portogallo e i 60.947 dell’Austria.