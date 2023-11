Stipendi scuola, visibile la rata ordinaria di novembre: accredito dello stipendio il 23

Secondo quanto riportato dal portale NoiPA+, il Ministero Economie e Finanze ha disposto la pubblicazione del pagamento della rata ordinaria di novembre 2023 per tutti i dipendenti pubblici, tra cui anche il personale scolastico di ruolo e annuale. La pubblicazione terminerà entro oggi, giovedì 2 novembre.

L’accredito dello stipendio è previsto per giovedì 23 novembre 2023.

Il personale della scuola neo-immesso in ruolo o con contratto annuale potrebbe non vedere il pagamento: in questo caso si suggerisce di chiamare la propria Ragioneria di riferimento per verificare lo stato del proprio contratto.

Invece, per il personale supplente breve del comparto scuola non è ancora noto il calendario delle emissioni di novembre 2023.