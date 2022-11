Stipendio e tredicesima, arriveranno il 14 dicembre con il calcolo dell’aumento

Il pagamento del prossimo stipendio mensile dei docenti è già stato previsto dal portale NoiPa per il 23 novembre. Il cedolino è già stato inserito sul portale NoiPa ma la sua esigibilità è prevista proprio per mercoledì 23 novembre. Ma l’attenzione di tutti i dipendenti della scuola è rivolta al pagamento dello stipendio e della tredicesima di dicembre.

Stipendio e tredicesima con aumenti

Il portale NoiPa, su disposizione del MEF, sta già lavorando per elaborare gli stipendi e le tredicesime del mese di dicembre. Il calcolo dello stipendio di dicembre e della tredicesima dovrà essere fatto sulla base dell’ipotesi di Contratto economico del CCNL scuola 2019-2021. Il cedolino di dicembre, con all’interno la tredicesima, sarà esigibile il prossimo 14 dicembre.

Per fare un esempio di quanto potrà incassare un docente laureato della scuola secondaria di II grado, classe stipendiale 28, tenendo conto degli aumenti stipendiali dovuti al rinnovo economico contrattuale, dicamo che riceverà 3.600 euro.

In arrivo anche cospicui arretrati

Con il rinnovo del contratto, sarà in arrivo anche una emissione speciale di un cedolino contenente gli arretrati degli aumenti stipendiali non percepiti negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. Questa nuova emissione dovrebbe arrivare intorno al 20 dicembre. Tali arretrati non dovrebbero fare cumulo con quanto percepito nell’anno 2022 e saranno trattati fiscalmente con una tassazione separata. Quindi chi teme conguagli esosi, non dovrebbe avere questa preoccupazione.