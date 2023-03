Stop alle feste della mamma, del papà e dei nonni; arriva la festa della famiglia: una proposta da Lamezia Terme che potrebbe diffondersi altrove

Stop alle feste del papà, della mamma e dei nonni: lo ha deciso in questi giorni la dirigenza dell’istituto comprensivo Manzoni-Augruso di Lamezia Terme in accordo con lo stesso con consiglio di istituto e con le referenti dei plessi.

Per la verità le feste non saranno abolite ma sostituite, nelle stesse date, dalla “Giornata della famiglia” in modo, spiega la dirigente Antonella Mongiardo in una lettera indirizzata a tutti i genitori e a tutto il personale, da dare a tutti i bambini la possibilità di viverla in modo sereno e senza sentirsi meno fortunati di altri.

“E così – aggiunge ancora la dirigente – ogni bambino sarà libero di dedicare un pensiero a chi vorrà. Potrà realizzare una creazione, un disegno, una poesia da dedicare a chiunque egli indentificherà con la propria famiglia”. “Ogni bambino – conclude Mongiardo – si sentirà protagonista, perché ha anche lui una famiglia da festeggiare e a cui fare un dono, a prescindere se la identifichi con papà e mammà, o con uno solo dei genitori, o con i nonni o con delle persone care che hanno cura della sua vita. Perché famiglia, qualsiasi nome le si voglia dare, è quel luogo dove il nostro cuore è accolto da braccia protese al rispetto, al sacrificio e all’ascolto”.

La proposta della dirigente è stata accolta favorevolmente nella scuola, sia dai docenti ma anche dalle famiglie e in particolare dai rappresentanti dei genitori e dallo stesso consiglio di istituto.