Storica vittoria sul sostegno dopo la plenaria: dopo il cds il Tar sospende il diniego

Importantissima vittoria ottenuta dallo studio Legale B&Z di ricorsiscuola.it in favore di una ricorrente che aveva ricevuto dal Ministero un provvedimento di diniego sul sostegno: la docente, affidatasi agli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, ha ottenuto una decisione epocale da parte del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.



Il caso.

L’ordiananza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio riguarda un ricorso presentato dalla prof.ssa assistita dallo studio B&Z contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il ricorso è stato presentato per chiedere l’annullamento, con sospensione dell’efficacia, di un provvedimento ministeriale che rigettava l’istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita dalla ricorrente in Romania, in particolare per diventare insegnante specializzato nel sostegno.

Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare della ricorrente, ordinando all’Amministrazione di riesaminare la sua posizione.

Il Tar non ha avuto dubbi: il Ministero non ha valutato adeguatamente l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dalla ricorrente in Romania, come stabilito da precedenti pronunce del Consiglio di Stato nonché dall’Adunanza Plenaria dove il ns studio ha ottenuto la storica vittoria “https://www.ricorsiscuola.it/adunanza-plenaria-romania-vittoria-dello-studio-bz/“. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che il Ministero non abbia chiesto alla ricorrente di produrre eventuali documentazioni integrate per valutare eventuali differenze sostanziali tra la formazione ottenuta in Romania e quella richiesta in Italia.



In sostanza, il Tribunale ha deciso di concedere la sospensiva prendendo atto delle criticità nel processo decisionale precedentemente seguito dal Ministero, come sollevato dai legali che si sono occupati del ricorso.



Il Tar, dunque, ha confermato che a fronte delle ingiustizie del Ministero dell’Istruzione c’è una soluzione che è quella di ottenere giustizia in Tribunale.



Lo studio legale B&Z si è dichiarato pronto ad agire tempestivamente in caso di situazioni analoghe, al fine di proteggere gli interessi dei docenti che si trovassero nella stessa condizione al fianco dei docenti abilitati o specializzati all’estero come aveva già fatto per una ricorrente che era stata licenziata per via del decreto di rigetto: il Consiglio di Stato ha sospeso il diniego e riammesso in servizio la docente “https://www.ricorsiscuola.it/decreto-di-rigetto-sostegno-il-cds-interviene-e-lo-sospende/“.



Continueremo le ns battaglie per supportare tutti i docenti abilitati e specializzati all’estero sia promuovendo azioni mirate avverso il diniego dei titoli sia per ottenere il riconoscimento dei titoli avverso il ricorso sul silenzio inadempimento “https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-silenzio-inadempimento/“.



