Storie di alternanza e competenze, iscrizioni entro il 13 ottobre per il Premio delle Camere di Commercio

Storie di alternanza e competenze, iscrizioni entro il 13 ottobre per il...

Viene proposto anche quest’anno “Storie di alternanza e competenze”, il Premio delle Camere di commercio italiane, arrivato alla sua VI edizione, con l’obiettivo di valorizzare non solo le esperienze di qualità realizzate in PCTO, tirocinio curriculare o apprendistato, ma anche le competenze acquisite in tutti questi contesti formativi.

Questa edizione prevede 4 categorie in gara:

Istituti tecnici (IT) e Istituti professionali (IP) – per percorsi PCTO, apprendistato di 1° livello, alternanza rafforzata; Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) – per tirocinio curriculare, apprendistato di 3° livello; Licei – per percorsi PCTO; Progetti di educazione finanziaria e all’imprenditorialità. Possono partecipare Licei, Istituti tecnici e Professionali, Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) con progetti di alternanza (PCTO/tirocinio curriculare) che creino valore, opportunità e idee per sé e per gli altri, che può essere sociale, culturale o finanziario.

Il Premio prevede due livelli di partecipazione:

il primo territoriale gestito direttamente dalle Camere di commercio aderenti all’iniziativa (ovvero da Unioncamere per le Camere di commercio non aderenti);

il secondo nazionale, gestito da Unioncamere a cui accedono le scuole e gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) vincitori nella fase territoriale. L’ammontare complessivo dei premi nazionali è pari a € 20.000,00 e territoriali secondo quanto stabilito dalle singole Camere di commercio.

Le iscrizioni chiuderanno alle ore 17,00 del 13 ottobre 2023 e avverranno come di consueto tramite il portale www.storiedialternanza.it, dove sarà consultabile anche il Regolamento e la relativa modulistica.

La premiazione nazionale dei vincitori avverrà nel mese di novembre 2023.