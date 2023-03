Studente 16enne con vari precedenti penali viene sospeso due volte da scuola: la madre gli dà uno schiaffo e lui la denuncia

Ancora storie che riguardano il complesso rapporto tra genitori e figli. Stavolta ci troviamo in Veneto, in un comune dell’alta Padovana, come riporta Il Corriere del Veneto. Qui un ragazzino di 16 anni, sospeso da scuola, ha denunciato la propria madre dopo che questa gli ha dato un ceffone per punirlo.

Il ragazzo si è recato ai Carabinieri per sporgere denuncia, mostrando la guancia rossa dopo lo schiaffo ricevuto. Le forze dell’ordine, dopo un po’, si sono rese conto di avere davanti un soggetto già noto, con precedenti, nonostante la giovane età: su di lui pendono infatti denunce per furto, ricettazione, spaccio di stupefacenti e persino porto abusivo d’arma. Un curriculum che ha quasi dell’incredibile, soprattutto se riferito ad un ragazzino ancora minorenne.

A quanto pare si tratterebbe della seconda sospensione da scuola “ottenuta” dal ragazzo. La denuncia è stata ovviamente regolarmente accolta dai carabinieri e trasmessa alla procura di Padova.

Gesto dettato dalla furia o ennesima violenza?

Non è ben chiaro se la madre sia regolarmente violenta con il proprio figlio e se questo viva in una condizione di disagio familiare o se il suo gesto sia stato frutto dell’esasperazione del momento, in seguito ai numerosi problemi di giustizia che “vanta” il giovane. Inoltre, la seconda sospensione del ragazzo si tradurrà quasi certamente in bocciatura, cosa che magari ha fatto infuriare la madre.

Non è stato per il momento reso noto tuttavia se la famiglia fosse o meno già seguita dai servizi sociali del Comune di residenza, mentre la sola cosa certa è la lunga lista di precedenti che grava sulle spalle del sedicenne, dettaglio tutt’altro che trascurabile e che sicuramente non depone in suo favore.