Studente 16enne sorpreso a consegnare droga in classe: la scuola chiama la polizia

Studente 16enne sorpreso a consegnare droga in classe: la scuola chiama la...

Un episodio scioccante ha scosso una scuola superiore di Bolzano, dove un sedicenne è stato sorpreso a consegnare una bustina di plastica contenente stupefacenti a un compagno di classe. L’insegnante, notando lo scambio sospetto, ha prontamente interrogato lo studente, che ha ammesso si trattasse di hashish.

L’episodio è stato immediatamente segnalato al dirigente dell’istituto, che ha allertato la Questura. I due ragazzi, entrambi descritti come studenti modello, hanno confermato la dinamica dei fatti agli agenti. Il sedicenne ha rivelato di aver procurato l’hashish per il compagno, che gliene aveva fatto richiesta pochi giorni prima.

Dopo aver ricostruito l’intera vicenda, i poliziotti hanno sequestrato la droga e affidato i ragazzi ai genitori. Il sedicenne è stato denunciato al Tribunale per i Minorenni per cessione di sostanze stupefacenti, mentre il suo compagno è stato segnalato come consumatore al Commissariato del governo.

“Anche questo episodio rappresenta una testimonianza di come lo spaccio e il consumo di stupefacenti nella nostra provincia rappresentino un fenomeno tutt’altro che occasionale, una vera e propria piaga che deve essere contrastata a tutti i livelli”, ha dichiarato il questore di Bolzano, Paolo Sartori.