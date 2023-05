Studente accoltella una docente e minaccia i compagni con una pistola giocattolo: la donna è grave

Minuti di terrore oggi, 29 maggio, in una scuola lombarda, ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, l’istituto di istruzione superiore Emilio Alessandrini. Qui, come riportano vari media come La Repubblica, Il Corriere della Sera e MilanoToday, uno studente minorenne avrebbe accoltellato la propria docente e iniziato a minacciare i propri compagni con una pistola giocattolo.

La donna, 51 anni, è stata ferita all’avambraccio. La donna è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni sembrerebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. I militari la stanno ascoltando per avere una prima ricostruzione dei fatti. L’aggressore 16enne è stato fermato dai Carabinieri. Quest’ultimo non ha fatto resistenza nei confronti delle forze dell’ordine, anzi; al loro arrivo non ha provato nemmeno a nascondere l’arma giocattolo, lasciandola in bella vista.

Sembrava una sparatoria in piena regola

La violenza sarebbe esplosa intorno all’orario di ingresso, alle 8,25 circa. All’inizio la paura è stata molta: il ragazzo ha estratto l’arma e l’avrebbe rivolta ai presenti, intimando ai compagni di uscire per poi scagliarsi contro la docente. I soccorsi sono stati allertati per quella che si credeva essere una sparatoria. Il giovane sarebbe sotto choc ed è stato soccorso da un’ambulanza. Al momento le notizie sono frammentate.

Frassinetti: “Altro grave atto contro un’insegnante”

A commentare l’accaduto è stata Paola Frassinetti, sottosegretaria all’Istruzione e al Merito: “Un altro grave atto contro un’insegnante si è verificato in un istituto superiore di secondo grado ad Abbiategrasso (MI), dove la docente è stata ferita da uno studente con un’arma da taglio. Secondo le prime informazioni il ragazzo è stato bloccato dai Carabinieri. Per contrastare questi ignobili episodi, sempre più frequenti, bisogna far riacquistare autorevolezza ai docenti e punire severamente chi compie violenze. La scuola, oltre alla famiglia, è il luogo dove si dovrebbe impartire l’educazione e comportamenti del genere sono intollerabili e rappresentano un danno anche per tutti gli studenti che si trovano a vivere momenti di paura e tensione”, queste le sue parole.