Studente arriva in ritardo e poi chiede di uscire agitato, il docente lo segue: si sporge dalla balaustra e cade giù

Un grave incidente è avvenuto oggi in una scuola di Ferrara, come riporta il giornale locale La Nuova Ferrara. Oggi, 29 gennaio, un ragazzino di sedici anni in stato di agitazione si è sporto troppo da una balaustra ed è caduto di sotto, ferendosi.

La ricostruzione dei fatti

Nella spaventosa caduta il ragazzino ha riportato traumi e contusioni ma per fortuna non è in pericolo di vita. Lo studente era entrato in ritardo, e poco dopo essere entrato in classe ha chiesto di uscire. L’insegnante lo ha seguito, allarmato dal fatto che il ragazzo appariva agitato. Il ragazzo ha commesso l’imprudenza di sporgersi troppo, ha perso l’equilibrio ed è caduto, tentando invano di aggrapparsi.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto, oltre al 118 sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori dell’Ausl, che hanno constatato che il parapetto era a norma. Ai soccorritori il sedicenne – che non ha mai perso conoscenza – è apparso orientato, ed era in grado di muoversi. E’ stato portato all’ospedale per accertamenti, dove lo ha raggiunto il padre.