Studente di 16 anni a scuola con la pistola per minacciare un coetaneo

Studente di 16 anni a scuola con la pistola per minacciare un...

Uno studente si è presentato a scuola con la pistola per regolare i conti con un coetaneo. E’ la storia che arriva da Asti, dove un sedicenne è stato arrestato per il porto illegale dell’arma e denunciato per il possesso di un coltello e la ricettazione della pistola.

Come segnala la pagina torinese di Repubblica, a guidare il gesto del ragazzo la gelosia: un coetaneo aveva mandato dei messaggi alla sua fidanzata: “Lo ha fatto senza il mio permesso e mi ha mancato di rispetto”, ha spiegato lo studente agli agenti.

Gli uomini della polizia hanno rintracciato il giovane dopo aver visto la storia Instagram che aveva pubblicato in precedenza, dove il ragazzo seduto ad un bar mostrava dentro il borsello l’arma, una pistola con il calcio in legno.

Il giovane si è poi diretto verso la scuola per affrontare il compagno e anche il quel caso è partito il video su Instagram che però lo ha incastrato definitivamente. Lo studente si trova adesso è stato messo in una comunità e affidato ai servizi sociali.