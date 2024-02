Studente estrae coltello in classe e minaccia di ferire una compagna, docente allerta le forze dell’ordine: denunciato

Studente estrae coltello in classe e minaccia di ferire una compagna, docente...

Ancora episodi di (tentata) violenza a scuola. Stavolta ci troviamo a Bologna. Qui, come riporta La Stampa, un ragazzino di sedici anni ha estratto un coltello dalla tasca della sua giacca in classe minacciando di ferire una compagna.

La ricostruzione dei fatti

Tutto è avvenuto giovedì 15 febbraio, intorno alle 11,30. Il giovane, dopo aver mostrato il coltello, ha detto ad un compagno che lo avrebbe utilizzato per fare del male ad una compagna. Questo ha quindi avvertito la destinataria della minaccia, che si è subito rivolta al docente.

Quest’ultimo ha invitato il ragazzo a consegnargli l’arma da taglio e poi ha avvisato il vicepreside, che ha allertato subito le forze dell’ordine. I carabinieri hanno sequestrato l’arma e informato la procura. Il 16enne è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere e minaccia.

Escalation di violenza a scuola con armi da taglio

In questo periodo ci sono stati almeno due casi in cui degli studenti hanno portato a scuola coltelli come se niente fosse. Il primo, clamoroso, è il caso della docente accoltellata alla schiena a Varese da uno studente. L’altro è quello del ragazzo ferito alla gamba da un’arma da taglio da un compagno nel milanese.