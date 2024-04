Studente filma la docente per un video Tik Tok e poi minaccia la ds: “Adesso ti ammazzo”

Una violenza fisica e verbale ai danni del personale scolastico di una scuola di uno dei quartieri storici di Torino. Uno studente di 14 anni ha aggredito la dirigente scolastica dopo un rimprovero. Inizialmente le ha urlato “adesso ti ammazzo”, poi le avrebbe messo le mani intorno al collo e le avrebbe anche preso il cellulare scagliandolo contro il muro e schiacciandolo con i piedi. La ds è stata subito portata al pronto soccorso dove i medici l’hanno dimessa con una prognosi di sette giorni.

La vicenda

Ma cosa ha causato la rabbia dello studente? Secondo quanto riportato da Torino Cronaca, tutto è partito dal fatto che volesse riprendere la docente facendo un video per metterlo su Tik Tok. Dopo che l’insegnante lo ha ripreso chiedendo di cancellare il video immediatamente, il minore è andato in escandescenza, sfogando la sua rabbia contro qualunque oggetto in classe e urlando. Ed è stato allora che è intervenuta la dirigente scolastica.

I precedenti

Il ragazzo non è nuovo a episodi del genere. Nei mesi scorsi aveva già aggredito altri due professori e poi anche un agente della polizia locale che era andato nella scuola per tenere una lezione sul tema del bullismo. La scuola dal suo canto aveva già presentato due denunce, parlando anche con la famiglia, ma senza ottenere risultati. Dopo l’ultimo episodio la dirigente è preoccupata per lo stato della sua scuola: ” il vero guaio è che alcuni docenti hanno paura e non vogliono più venire alle lezioni perché temono per la loro incolumità“. Adesso il minore non sta andando più a lezione e i servizi sociali lo hanno accompagnato in un centro diurno