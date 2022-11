Studente inveisce contro i poliziotti dalla finestra della scuola, viene ripreso dai prof e scrive l’insulto alla lavagna: denunciato

Un gesto inaccettabile che è costato caro a uno studente di appena 15 anni di Ravenna. Quest’ultimo, affacciandosi alla finestra della sua scuola, ha deciso di attaccare verbalmente dei poliziotti che si trovavano di passaggio a bordo di una volante, che hanno deciso di intervenire e prendere seri provvedimenti nei confronti del ragazzo.

Tutto è avvenuto, come riporta Ansa, qualche giorno fa, in un istituto superiore della città dell’Emilia Romagna. Il 15enne, dopo aver inveito, è stato identificato dalle forze dell’ordine che, una volta udito l’insulto, hanno deciso di fermarsi sul luogo e procedere contro lo studente, denunciato a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale.

A quanto pare i professori hanno subito rimproverato il giovane. Quest’ultimo però non è tornato sui suoi passi, anzi: ha pensato bene di scrivere l’insulto appena pronunciato alla lavagna della sua classe, per poi cancellarlo. La dirigente scolastica dell’istituto si è subito attivata per ricostruire la vicenda e agire di conseguenza.

Ragazzo già noto alle forze dell’ordine

Il 15enne è in una condizione difficile: è seguito dai servizi sociali e al momento può uscire soltanto per recarsi a scuola, dove purtroppo, evidentemente, emerge il suo disagio. Lo scorso giugno il ragazzo è stato identificato dalla squadra Mobile della Questura romagnola assieme ad altri giovanissimi all’indomani di un’aggressione in centro a un rider indiano porta-pizze uscito dall’accaduto con una prognosi di una ventina di giorni. Anche i Carabinieri si sono di recente occupati di una vicenda dai risvolti potenzialmente penali con il 15enne protagonista.

Si tratta dell’ennesimo episodio che vede studenti indisciplinati a scuola, argomento di cui abbiamo discusso ampiamente di recente anche con un appuntamento di Tecnica Live, durante il quale ci siamo concentrati sulle aggressioni ai docenti.