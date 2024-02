Studente precipita dal terzo piano di scuola, è grave: giù dalla finestra della sua classe

Uno studente di 14 anni è precipitato dal terzo piano della scuola superiore Savoia-Benincasa di Ancona: il ragazzo, scrive l’Ansa, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette di Ancona. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che conducono le indagini, la polizia e la polizia locale.

Cosa è accaduto?

Il fatto è successo durante la ricreazione: il giovane sarebbe precipitato da una delle finestre dove è collocata la sua classe, andando a cadere su un terrapieno erboso che dovrebbe avere attutito l’impatto.

Nessuna ipotesi è esclusa al momento, compresa quella di un gesto volontario.

Sempre secondo l’agenzia di stampa, il ragazzo sarebbe vigile: è stato sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso nel pronto soccorso dell’ospedale marchigiano.

“Il ragazzo è vigile e ha riferito ai sanitari l’accaduto”

Il ragazzo è “vigile e ha riferito ai sanitari quello che è successo”: a dirlo all’Ansa è stata la dirigente scolastica Maria Alessandra Bertini, giunta al pronto soccorso poco dopo l’arrivo del giovane.

Secondo quanto riferisce la preside, le condizioni del ragazzo sarebbero “meglio del previsto, considerando quello che è successo”.

“Mi sono subito precipitata sul posto, insieme ad altri docenti”. Quanto all’ipotesi che il fatto sia legato ad un brutto voto, la preside ha detto: “su questo non so nulla, so che il ragazzo ha ricevuto la pagella pochi giorni fa e che non ha neppure un’insufficienza”.

Manzi (Pd): provo sgomento e angoscia

Tra i primi a commentare l’accaduto è stata Irene Manzi, deputata marchigiana e responsabile nazionale scuola del Pd.

“Apprendo con sgomento e angoscia della caduta di uno studente dal terzo piano di una scuola di Ancona. In attesa di capire come siano andati i fatti, esprimo tutta la mia vicinanza al giovane studente, alla famiglia e alla comunità scolastica”, ha scritto su X la dem.