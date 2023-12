Studente precipita dal tetto di una scuola mentre fa parkour: è grave

Un ragazzo di 13 anni è stato ricoverato in grave condizioni all’ospedale di Ancona dopo esser precipitato dal tetto scolastico della scuola che frequenta a Pesaro. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita ma la prognosi resta riservata.

L’incidente, come riporta Fanpage, è avvenuto nel pomeriggio del 9 dicembre. Un gruppo di ragazzi stava camminando nel lucernaio dell’edificio intenti a fare parkour (salto tra gli edifici) quando ha ceduto il pavimento facendo cadere il 13enne nei bagni della scuola. I coetanei hanno chiamato subito soccorsi ed è stato necessario il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Ancona.

Le forze dell’ordine, giunte sul posto, stanno analizzando le riprese delle videocamere per capire la dinamica dell’incidente.