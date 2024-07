Studentessa abusata da prof di ed. fisica già punito in altre sedi. Sarà processato per violenza sessuale aggravata

Un grave episodio di abuso sessuale scuote una scuola media di Roma Nord. Un professore di 54 anni è accusato di aver abusato di una sua studentessa nella palestra dell’istituto. Questo episodio, purtroppo, non è un caso isolato: l’uomo era già stato sorpreso in passato a compiere atti simili con una ventenne negli impianti di atletica leggera di Tor di Quinto. Ora, come riporta il Corriere della Sera, il docente sarà processato per violenza sessuale aggravata.

Il recente abuso risale allo scorso anno. La vittima ha raccontato di essere stata attirata in palestra con la scusa di fare esercizi di stretching. Un compagno di classe che voleva unirsi a loro sarebbe stato respinto con una scusa dal professore. Una volta soli nello spazio dedicato agli allenamenti, il docente avrebbe chiesto alla ragazza di eseguire alcuni esercizi al quadro svedese. Approfittando della situazione, l’uomo si sarebbe posizionato dietro di lei, molestandola.

Sotto shock, la giovane ha trovato il coraggio di raccontare tutto alla madre una volta tornata a casa. La denuncia è partita immediatamente, mettendo in moto le indagini. L’avvocato della famiglia ha poi scoperto che il professore era già stato coinvolto in un episodio simile a Tor di Quinto. In quel caso, il docente era stato colpito da un divieto di avvicinamento e obbligo di firma, misure che evidentemente non hanno impedito il ripetersi degli abusi.

Ora, il professore dovrà affrontare un processo per la violenza commessa sulla studentessa. Questo caso solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza degli studenti nelle scuole e sull’efficacia delle misure di prevenzione e controllo nei confronti di chi ha già mostrato comportamenti predatori.