Studentessa ha un malore durante l’ora di educazione fisica e muore dopo due giorni di rianimazione

Quella che è giunta oggi è una triste notizie. Una studentessa di 15 anni ha avuto un arresto cardiaco mentre era a scuola, durante l’ora di educazione fisica, all’interno dell’Istituto superiore Marisa Bellisario di Inzago (Milano).

I soccorritori del 118 sono stati immediatamente allertati e un elisoccorso è atterrato sulla scena. La giovane è stata trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata ricoverata in terapia intensiva. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare, è mancata nel pomeriggio del 20 ottobre.

La ragazza era molto amata dalla comunità locale e frequentava l’oratorio e la parrocchia. Proprio quest’ultimi hanno dedicato un pensiero di condoglianze alla famiglia: “È partita per il Cielo. Ora è il nostro angelo più bello. Grazie a tutti per la vicinanza e l’affetto. Don Eugenio ci chiede di pregare ancora per lei, la sua mamma e il suo papà”.