Studentesse con la gonna sopra il ginocchio, in Turchia è un “abito provocante”: niente cerimonia per la maturità

In Turchia le istituzioni continuano a non vedere di buon occhio le donne vestite con la gonna sopra il ginocchio o la maglia senza maniche, perchè considerati “abiti succinti” e provocanti. Anche quando si tratta di giovani studentesse. Ad alcune di loro è stato ad esempio in un primo tempo impedito di partecipare ad una cerimonia per il conseguimento del diploma di maturità, nel cortile di una scuola superiore.

In base a quanto riportato dai media locali turchi e ripreso in Italia dalle agenzie di stampa, prima della cerimonia il comitato di una scuola superiore di Gebze, in provincia di Kocaeli a est di Istanbul, aveva inviato un modulo da firmare ai genitori, in base al quale è stato vietato a studenti e studentesse “di indossare abiti contrari ai valori della nazione e ai valori morali, vestiti strappati o bucati, vestiti trasparenti, vestiti che rivelano i contorni del corpo come pantaloncini, leggings, gonne sopra il ginocchio, pantaloni corti, maglie senza maniche e magliette”.

Ciò ha comportate che ad alcune studentesse, evidentemente non troppo “coperte”, è stato impedito di entrare nel cortile della scuola prima della cerimonia: indossavano vestiti “non adeguati” e “troppo succinti”.

L’esclusione avrebbe però fatto scoppiare un diverbio tra i genitori delle studentesse e alcuni rappresentanti dell’amministrazione scolastica, tanto da costringere gli agenti della gendarmeria ad intervenire.

Subito dopo, all’arrivo del direttore generale provinciale per l’istruzione, Sener Dogan, è stato permesso a tutte le studentesse di entrare a scuola e partecipare alla cerimonia per il conseguimento della maturità: non è stato specificato, però, se le ragazze sono state costrette a vestirsi in modo meno moderno.