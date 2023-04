Studentesse ridono di una donna cinese. Scatta l’accusa di razzismo

È successo su un treno di ritorno dal lago di Como verso Milano il 16 aprile scorso. Tre ragazze italiane e studentesse universitarie, vengono filmate mentre ridono e incrociano lo sguardo dell’influencer che sta le riprendendo. E il video diventa virale; in meno di dodici ore si contano sedici milioni di visualizzazioni, grazie a Mahnoor Euceph, influencer e regista statunitense di origine pakistana, che lo pubblica sul proprio profilo TikTok.

Ma cosa è stato filmato? La spiegazione la fornisce l’autrice stessa del video nella descrizione del post, pubblicato dal Corriere della Sera: “Ero in treno con il mio fidanzato, per metà cinese, sua madre, appunto cinese, e suo padre. Ho notato queste ragazze ridere e parlare in italiano. Prima le ho ignorate. Ho fatto un sonnellino ma quando mi sono svegliata lo stavano facendo ancora ma con più aggressività. Allora ho chiesto se ci fosse qualche problema. Mi hanno risposto di no”.

Tuttavia, sarebbero comunque iniziati gli scimmiottamenti derivati dalla nazionalità del fidanzato e della madre. Ripetono frasi in cinese, racconta il regista, in un modo “odioso e razzista”.

Le prese in giro si affievoliscono e si trasformano in risate di gruppo solo quando l’influencer estrae il telefono per documentare la situazione, anche se si possono ancora sentire gli scimmiottamenti. Dice l’influencer: “In vita mia non avevo mai sperimentato un razzismo così palese”.