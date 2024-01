Studenti iscritti ai percorsi ITS Academy, criteri e modalità di costituzione dell’Anagrafe nazionale [DECRETO]

Il Decreto Ministeriale n. 227 del 30 novembre 2023 definisce in prima attuazione i criteri e le modalità relativi alla costituzione dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST) riguardante gli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy e i criteri di adeguamento della Banca Dati Nazionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del Sistema terziario di istruzione tecnologica.

Finalità

La Sezione ITS Academy dell’Anagrafe mira ad assicurare:

a) la disponibilità dei dati al singolo ITS Academy per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, con particolare riferimento alla finalità di certificazione, nonché per consentirne la consultazione da parte degli utenti;

b) l’automazione delle procedure di iscrizione online agli ITS;

c) il riconoscimento nell’Unione europea e all’estero dei titoli di studio, attraverso tecnologie idonee a garantire l’autenticità dei titoli medesimi;

d) lo svolgimento delle funzioni di propria competenza del MIM, tra le quali: realizzazione delle attività di valutazione e monitoraggio; sostegno alla qualificazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore; rilevazione degli esiti occupazionali degli studenti;

e) la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione dei percorsi formativi degli ITS.

Quali dati conterrà

Nella Sezione ITS Academy saranno contenuti:

a) i dati anagrafici relativi al nome, al cognome, al codice fiscale dello studente e, ove attribuito ai sensi di legge, all’ID ANPR;

b) i dati relativi al percorso di studi e ai punteggi complessivi delle prove anche conclusive degli studenti;

c) i dati relativi all’ITS di appartenenza degli studenti, ivi comprese le informazioni relative al codice meccanografico e alla sede;

d) i dati relativi ai titoli conseguiti dagli studenti;

e) i dati relativi agli esiti occupazionali degli studenti iscritti e dei diplomati, derivanti dalle Comunicazioni Obbligatorie – SISCO – del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

DECRETO

ALLEGATO TECNICO