Studenti minacciano docente con una pistola, si barricano nella scuola e poi fuggono: accade ad Amburgo

Ancora violenza nei confronti degli insegnanti: stavolta ci troviamo ad Amburgo, in Germania. Qui, in una scuola distrettuale, due studenti maschi, di 12 e 16 anni, hanno minacciato, con un’arma da fuoco, una docente. Lo riportano i principali media come RaiNews.

Attimi di panico

I due, non è chiaro se si sia trattato di studenti della stessa scuola, dopo aver minacciato la donna, si sono barricati nella classe. La chiamata di emergenza è stata ricevuta intorno alle 11.20. L’edificio è stato circondato dalle forze speciali non appena è arrivata la prima telefonata di emergenza e la zona è stata sorvolata dagli elicotteri. Poco dopo è apparso chiaro che i sospettati fossero fuggiti.

La polizia ha chiuso alcune strade vicino alla scuola, invitando gli automobilisti ad evitare la zona e ha riferito di non avere segnalazioni di minacce o pericoli in altre scuole del quartiere.

Solo qualche giorno fa un uomo armato aveva fatto irruzione sulla pista dell’aeroporto di Amburgo con la sua auto, insieme alla figlia di quattro anni, bloccando lo scalo per ben diciotto ore.

I casi di violenza contro i docenti in Italia

Sono molti i casi di violenza contro i docenti in Italia: l’ultimo caso si è verificato in Sardegna. Qui un docente di matematica di 56 anni è stato aggredito dal padre di uno dei suoi studenti dell’istituto superiore. Il fatto ha avuto luogo all’interno dell’istituto alberghiero: il genitore ha colpito con una testata al volto l’insegnante che in mattinata aveva rimproverato il figlio perché chiacchierava durante la lezione.

L’Ansa riporta che “a causa della testata al volto, il docente è caduto a terra. A quel punto aggressore e figlio sono andati via. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Arbus e il 118 che ha trasportato in ospedale il ferito”.