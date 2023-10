Studenti rapiscono prof per strada, ma è uno spot che promuove una lista scolastica: alunni e il docente che li ha aiutati nei guai

Studenti rapiscono prof per strada, ma è uno spot che promuove una...

Una storia che ha dell’incredibile: degli alunni, con l’aiuto di un professore, hanno inscenato un finto rapimento. In realtà si trattava solo di uno spot per promuovere una lista elettorale studentesca. A raccontare il tutto è La Nuova Sardegna.

I passanti non si sono accorti che la scena era filmata

Tutto è avvenuto per strada, a Oristano. Delle persone hanno allertato le forze dell’ordine dopo aver visto alcune persone incappucciate armate di pistola e un furgone bianco su cui viene fatta salire precipitosamente una persona senza notare che la scena era ripresa da un terzo individuo.

Attimi di paura

Cinque pattuglie della Squadra mobile e delle Volanti piombano sul gruppo a tutta velocità e la strada viene bloccata. Passano pochi istanti e tutto diventa più chiaro: i protagonisti della scena erano degli alunni di un istituto superiore e un docente, che si è prestato per fare la parte del rapito in uno spot per promuovere una lista elettorale.

La pistola, inoltre, si rivela essere una scacciacani. Non sono escluse, dato lo spiegamento di forze, azioni contro i responsabili. La vicenda, come riporta il giornale locale LinkOristano, è al vaglio della Procura.