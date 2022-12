Studenti e reddito di cittadinanza, la giornalista Castellina: “Il ministero lo dia a chi si iscrive all’Università”

Dopo le varie polemiche su alcune dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’Istruzione Valditara a Libero, è intervenuta la giornalista, scrittrice e figura storica della sinistra, Luciana Castellina.

In un’intervista su Huffpost, la giornalista ha risposto al ministro, affermando: “La libera critica degli studenti è elemento fondamentale di una scuola che funziona bene, altrimenti è catechismo”. Valditara qualche giorno prima aveva sottolineato che “l’eredità del ’68 è la negazione dell’autorità, che è cosa ben diversa dell’autoritarismo, l’aver messo sullo stesso piano il messaggio di chi sta in cattedra, per insegnare, e le opinioni di chi sta sui banchi, per apprendere”.