Studenti sempre più sotto stress, il quadro europeo secondo l’OMS

Nel corso dello scorso autunno 2024 il distaccamente europeo dell’OMS ha provveduto alla raccolta ed elaborazione di dati, chiedendo ai candidati – studenti e studentesse – quale fosse il livello di stress percepito in classe e a casa durante lo svolgimento dei compiti assegnati e dello studio personale. I risultati sono preoccupanti ed evidenziano un continente nervoso e sotto pressione: tale dinamica, oltre a compromettere le effettive prestazioni dello studente, rende il supporto familiare di complessa realizzazione. Sono le studentesse, nella fattispecie, a soffrire di più lo stress sociale determinato dall’ambiente scolastico. Il tema aggiuntivo oggetto d’indagine da parte dell’OMS concerne il supporto a casa da parte delle famiglie, questo considerato inversamente proporzionale allo stress, dunque in riduzione. Con i genitori professionalmente impegnati, è spesso la solitudine ed il disagio a caratterizzare i pomeriggi di studio autonomo.

I preoccupanti dati del report

Un nuovo rapporto dell’OMS/Europa e dello studio Health Behavior in School-aged Children (HBSC) ha rivelato un allarmante calo del sostegno sociale per gli adolescenti in Europa. I risultati sono netti: solo il 68% degli adolescenti segnala un elevato livello di sostegno familiare, un calo significativo rispetto alla precedente indagine del 2018, mentre la pressione scolastica è aumentata notevolmente, in particolare per le ragazze adolescenti. Queste tendenze stanno influenzando la salute mentale e il benessere di milioni di giovani, in particolare gli adolescenti più grandi e quelli provenienti da famiglie meno abbienti. Il rapporto si basa sui dati di 279.117 giovani di età compresa tra 11, 13 e 15 anni in 44 paesi e regioni che hanno partecipato all’indagine HBSC 2021/2022. I risultati sottolineano la necessità di affrontare i determinanti sociali della salute – i fattori non medici che influenzano i risultati sanitari – come parte di un approccio globale a sostegno dei giovani. Per affrontare questi problemi in modo efficace, il rapporto richiede un’azione coordinata a tutti i livelli – nazionale, regionale e comunitario – per promuovere ambienti più favorevoli, affrontare le disuguaglianze e rafforzare i vari sistemi sui quali fanno affidamento i giovani.

Risultati chiave dell’indagine

I “findings” del rapporto seguono in elenco puntato: