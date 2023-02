Studenti si sentono male all’improvviso accusando bruciore a occhi e gola: scuola media evacuata, al via le indagini

Un caso alquanto curioso quello avvenuto stamattina, 8 febbraio, all’istituto comprensivo Rizzoli di Pregnana Milanese. In questa scuola, che include una media, una primaria e un asilo, alcuni alunni hanno iniziato improvvisamente ad accusare dei sintomi riconducibili ad un’intossicazione. Lo riporta Today.it.

Tutto è avvenuto poco dopo l’ingresso a scuola, subito dopo le ore 9. Alcuni alunni della scuola media, tra gli 11 e i 12 anni, hanno iniziato a lamentare bruciore agli occhi e alla gola.

Sul posto sono così intervenuti gli equipaggi di cinque ambulanze e un’auto medica, oltre che i carabinieri della compagnia di Legnano e i vigili del fuoco con un funzionario, un ispettore e gli specialisti del nucleo Nbcr, nucleare, biologico, chimico, radiologico.

Cosa è successo?

La scuola è stata evacuata, e 350 studenti sono stati allontanati. Sette i bimbi visitati dai medici, ragazzini e ragazzine di 11 o 12 anni. Per alcuni di loro è stato necessario il trasporto in ospedale, in codice verde. Le loro condizioni comunque non destano preoccupazione.

Ma cos’è successo? Cosa ha provocato tutto ciò? Per avere una risposta a queste domande occorrerà attendere il proseguimento delle indagini dei militari, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Le attività scolastiche sono tornate alla normalità dopo un sopralluogo dei pompieri che ha evidenziato che non vi erano pericoli all’interno di aule e corridoi.