Stupro Palermo e Caivano, Piantedosi: “l’educazione dei ragazzi è compito della scuola”

Si continua a parlare dei casi di stupro da parte di branchi di giovani. Dopo il caso di Palermo e quello di Caivano, è intervenuto anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Il ministro, intervenuto a Pietrastornina (Avellino) per una raccolta di sangue organizzata da DonatoriNati della Polizia di Stato, ha dichiarato: “Sono fatti che riguardano sicuramente i temi della sicurezza e della prevenzione ma sono anche di carattere culturale. Deve interessare di più l’educazione dei ragazzi. È un compito della scuola”.

Contro le piazze di spaccio come quella di Caivano l’attività delle forze dell’ordine “fa segnare quotidianamente successi e risultati molto importanti” ha aggiunto il ministro.” Non è colpa delle istituzioni e men che meno del governo. E’ vero che ci sono piazze di spaccio importantissime a Caivano, ma non solo – ho fatto il prefetto di Roma e so quale sia il problema anche nella capitale – ma l’attività delle forze dell’ordine fa segnare quotidianamente successi”. “Purtroppo la domanda di droga è molto forte e quindi l’offerta è molto organizzata”, ha sottolineato ancora il ministro.