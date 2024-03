Su 21 alunni in classe, si parlano 20 lingue diverse. Il caso di una prima media di Padova

Le nostre città sono ormai un crogiolo di nazionalità, etnie. Ma quello che si registra in una prima media della scuola “Giacomo Zanella” di Padova è probabilmente un record. Su 21 studentesse e studenti, si parlano 20 lingue differenti. Sono infatti presenti alunni di origini di tantissimi Paesi del mondo e quindi si va dal francese all’arabo, dall’inglese al romeno, al turco e al mandarino, fino alle varie lingue che si parlano in alcune aree dell’Africa ad esempio. Lo riporta il Corriere della Sera che si è recato nella classe per verificare meglio.

Come ha spiegato la prof.ssa di lettere De Martin, fuori dall’aula è disegnato un grande albero con tante foglie colorate e le foglie rosse rappresentano una delle lor lingue madri. Con i dialetti (padovano ma non solo) si arriva a 23 lingue.

Per i ragazzi non c’è nulla di strano, sono tutti figli di stranieri che abitano nel quartiere Arcella di Padova. I bambini figli di genitori italiani sono cinque o sei. Ma l’entusiasmo e la curiosità non mancano alla classe. Alcuni conoscono anche il dialetto veneto, altri solo qualche termine e tra loro parlano in italiano o in inglese. Molti in questo periodo stanno facendo il Ramadan e dunque fanno cose che fanno gli adulti come svegliarsi alle 4, pregare e rispettare ciò che impone la loro religione. Anche nella musica emerge la loro provenienza con artisti gettonati come Ghali o Simba la Rue.

Per la preside la lingua non è un ostacolo ma una ricchezza e, come dimostrano le prove Invalsi, qui si raggiungono risultati medio alti.