Sulla proposta di vaccinare subito i docenti

Leggo la proposta del senatore Renzi e mi viene spontaneo pensare che la lettura della realtà non sia annoverabile tra le capacità possedute dai nostri politici.

Il senatore propone di vaccinare subito i docenti e tra una settimana riaprire le scuole.

Facciamo due conti: i docenti sono circa 800.000 a cui vanno aggiunti Dirigenti, ATA e collaboratori portando il numero dei soggetti da vaccinare ad 1.000.000.

Dal momento che dal 27 dicembre al 2 gennaio sono state vaccinate 46.000 persone, per vaccinare questo gran numero di persone ci vorrebbero oltre 2 mesi. Inoltre per l’immunizzazione bisogna fare la 2° dose a distanza almeno di 21 giorni. Quindi in totale : 2 mesi 1° dose + 21 gg. per iniziare la 2° + 2 mesi 2° dose uguale 4 mesi e 21 gg.

Domanda: qual è la cognizione del tempo posseduta dal senatore Renzi per proporre la riapertura tra una settimana?

Salvo Di Paola