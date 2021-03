Pubblichiamo il contributo di Suor Anna Monia Alfieri riguardo una ricerca sulla condizione giovanile nel nostro Paese:

Un altro tassello che abbiamo aggiunto è #Superiamo il COVID …facendo “Rete”. L’impatto della pandemia osservato dai Giovani. Le soluzioni per essere efficaci chiedono sempre una analisi della realtà e quindi si parte dai dati. Allo scopo abbiamo predisposto una ricerca che conta circa 600 risposte.

Vi chiedo di aiutarmi a diffondere ancora il questionario LA PAROLA AI GIOVANI: UN QUESTIONARIO PER UNA VISIONE DEL FUTURO (link) poiché giungere ad avere almeno 1.150 risposte ci consente una ricerca fondata.

La nostra ricerca vuole essere il punto di partenza per poter conoscere meglio e da vicino la condizione giovanile in Italia, in particolare modo ci soffermeremo ad osservare come sono stati affrontati e vissuti in ambito scolastico e formativo i mutamenti sopravvenuti a seguito degli effetti pandemici. Sono stati apportati profondi cambiamenti nell’agire quotidiano degli adolescenti? E’ questa la grande domanda.

Vorremmo poter approfondire anche le cause che alimentano la dispersione scolastica, ascoltando le difficoltà e le proposte che la nostra ricerca potrà consegnarci grazie alla collaborazione di quanti ci sosterranno, compilando il questionario e diffondendolo tra amici e conoscenti.

La ricerca è condotta con il prof. Francesco Rao– che ringrazio sinceramente – un sociologo competente e generoso che ha messo a disposizione dei nostri ragazzi, della societas, la propria competenza.

Ringrazio ciascuno di voi, certa del vostro aiuto.

Grazie! Sr. Anna Monia

