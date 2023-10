Suppelnza annuale al 31 agosto, da Bergamo si cerca prof di A041 dalle GPS di Reggio Calabria

La scuola è iniziata da nemmeno due mesi è già la ricerca di docenti di alcune classi di concorso diventa spasmodica e anche molto complessa. Da una scuola della provincia di Bergamo arriva un interpello, rivolto a tutti gli Uffici Scolastici Regionali di Italia per trovare un docente di A041 (Scienze e tecnologie informatiche) per ricoprire un incarico annuale fino al 31 agosto del 2024. In tal caso, non essendo una MAD, ma un interpello pubblico fatto dalla scuola, l’aspirante inserito nelle GPS di altra provincia può dare la sua disponibilità alla supplenza. Ecco quindi comparire, via mail, agli aspiranti inseriti nelle GPS di Reggio Calabria per la classe di concorso A041, una richiesta di disponibilità per una supplenza annuale presso l’Istituto Statale Superiore “S.Riva” di Sarnico (BG).

Bergamo chiede disponibilità anche a Reggio Calabria

Ecco arrivare, con protocollo dell’11 ottobre 2023, una convocazione per una numerosa lista di aspiranti docenti della provincia di Reggio Calabria.

“Gentile docente, si è resa disponibile presso il nostro istituto “SERAFINO RIVA” (BGIS02300N), una supplenza con le seguenti caratteristiche: sede di servizio: BGIS02300N “SERAFINO RIVA” recapito: VIA CORTIVO 30/32 I437 ( SARNICO – BG )

POSTI: n. 1 CATTEDRA DA 18h Fino al 31.08.2024 Cl. di concorso insegnamento: A041 Scienze e tecnologie informatiche”.

Il problema delle graduatorie esaurite per alcune discipline e per i posti di sostegno, non riguarda casi sporadici ma è molto diffusa. Non solo nelle regioni del nord italia è difficile trovare supplenti, ma la problematica si estente anche al sud Italia.

Carenza di docenti di matematica e fisica

Trovare supplenti di matematica e fisica è un problema che si registra anche nelle scuole del sud Italia. Le graduatorie GPS di A027 sono esaurite anche in moltissime Regioni, anche in Calabria e Campania non si trovano docenti per questa classe di concorso. Quando si ammala o va in congedo un docente titolare di A027, per il dirigente scolastico diventa un’impresa trovare un docente per coprire il posto. Le graduatorie delle GPS sono numericamente più piene nelle province dell’Italia meridionale rispetto a quella settentrionale, ma per alcune classi di concorso anche le GPS del sud sono esaurite e pure con le MAD non si trovano supplenti.

Il problema dei posti di sostegno

Un altro problema che si riscontra per le supplenze è quello della carenza di docenti specializzati sul sostegno e che ricoprono un incarico. In particolare nelle Regioni del nord Italia sono migliaia i posti di sostegno ricoperti da docenti senza specializzazione e individuati dalle graduatorie incrociate o addirittura dalle MAD.

Prossimi concorsi e corsi abilitanti

Ci sarebbe urgenza di formare e fare entrare in ruolo numerosissimi docenti per evitare le situazioni di difficoltà in cui si trovano le scuole per coprire tutti i posti disponibili. La partenza dei corsi abilitanti, attraverso il DPCM 60 CFU, e dei concorsi a cattedra, dovrebbe in qualche modo attenuare il problema della copertura di almeno 70 mila posti in due anni.