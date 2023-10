Supplenza Ata, dal Piemonte arrivano le prove applicative del nuovo contratto scuola

La UIL Scuola Rua fa circolare in rete, cancellando i dati sensibili, una comunicazione di una proposta di supplenza annuale per assistente amministrativo. Il mittente di questa comunicazione di proposta di supplenza, è una scuola piemontese. In tale comunicazione è richiesta la competenza specifica del supplente di saper operare su alcune specifiche piattaforme digitali.

Contenuti della convocazione di supplenza

In una email di convocazione per una supplenza di assistente amministrativo, inviata da una scuola del Piemonte, si chiede quanto segue: “Mansioni: il personale assunto dovrà possedere le conoscenze previste dal CCNL relative al profilo di appartenenza e padronanza delle piattaforme: piattaforma Futura per PNRR, Passweb – gestione pratiche pensionistiche, Geco”.

La nuova ipotesi di Contratto scuola

La nuova Ipotesi del CCNL 2019/21 ha previsto la riforma dell’ordinamento professionale ATA e con esso una rivisitazione dei profili professionali.

In particolare, sostiene la UIL Scuola Rua non firmataria della suddetta ipotesi contrattuale, per gli Assistenti Amministrativi nell’ Allegato A – declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale ATA, prevede che questi “svolgano attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di attuazione delle procedure anche con l’utilizzo di strumenti informatici nonché di specifiche piattaforme digitali connesse ai processi affidati (contabilità, gestione documentale/degli alunni/del personale)”.

Inoltre, continua la UIL Scuola, l’art. 50 comma 2 dell’ipotesi del CCNL scuola 2019-2021 prevede che “all’interno dell’area si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell’organizzazione del lavoro sulla base del piano delle attività”.