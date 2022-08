Supplenze 2022, gli Usp iniziano a pubblicare le assegnazioni da Gps e la lista degli esclusi, i LINK provincia per provincia

L’anno scolastico 2022-2023 inizia a prendere forma: gli uffici scolastici provinciali più solerti, infatti, in queste ore stanno iniziando a provvedere alla pubblicazione delle assegnazioni delle supplenze sulla base delle preferenze espresse dagli aspiranti docenti e rispetto alle quali La Tecnica della Scuola per tutto il mese di agosto ha supportato i suoi lettori nella presentazione delle istanze.

Gli uffici scolastici provinciali

Chi ha fatto domanda dunque dovrà consultare i siti degli uffici territoriali per verificare la propria posizione. Naturalmente, va precisato che gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

Elenchi degli esclusi

Nel contempo gli stessi uffici territoriali stanno altresì comunicando gli elenchi degli esclusi dalle graduatorie di I fascia e/ o II fascia delle graduatorie di relativo inserimento in quanto in possesso di titoli di accesso non validi e/o di titoli esteri privi del riconoscimento secondo la normativa vigente , ovvero di provvedimenti giurisdizionali che non consentono l’inserimento nelle graduatorie ai sensi dell’O.M. 112 del 6 maggio 2022.

I docenti precari interessati possono verificare la disponibilità dei posti cliccando sotto sull’Usp di interesse.

Link provincia per provincia