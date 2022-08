Supplenze 2022, quando si ricorre alle graduatorie di istituto?

Nel periodo compreso tra il 2 agosto (h. 9,00) ed il 16 agosto (h. 14,00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze per il conferimento delle supplenze relative all’anno scolastico 2022-2023.

Quando si ricorre alle Gps e alle Gae e quando alle graduatorie di istituto? Lo chiarisce la circolare del ministero dell’Istruzione.

CIRCOLARE sulle SUPPLENZE del 2022

Come abbiamo più volte spiegato, gli uffici territoriali, in relazione alle supplenze annuali (al 31 agosto) o alla fine dell’anno scolastico (al 30 giugno), provvedono in via prioritaria alla nomina da Gae (graduatorie e esaurimento) e poi da Gps (graduatorie provinciali supplenze). Solo in caso di esaurimento o incapienza delle Gae e a seguire delle GPS, la palla passerà dagli uffici scolastici ai dirigenti scolastici, i quali attingono alle graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’O.M. 112/2022.

Si attinge direttamente alle graduatorie di istituto in relazione alle supplenze temporanee (per ogni necessità diversa dai casi relativi alle supplenze annuali o fino a fine anno scolastico), con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Quante fasce sono incluse nelle graduatorie di istituto?

L’ordinanza ministeriale 112/2022, dispone le fasce delle graduatorie di istituto come segue:

a) la prima fascia è determinata ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;

b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.